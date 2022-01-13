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Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar

Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar

Sokaktan geri dönüşüm için hurda toplayan şüpheliler, sokağa hayvanlar için bırakılan kulübeyi, içinde kediler olmasına rağmen çaldı.