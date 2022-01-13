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    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar

    Sokaktan geri dönüşüm için hurda toplayan şüpheliler, sokağa hayvanlar için bırakılan kulübeyi, içinde kediler olmasına rağmen çaldı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 14:44
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    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi’ne gelen hurda toplayan şahıslar, gözlerine hayvanseverler tarafından sokağa konulan kulübeyi kestirdi.

    Şahıslar, plastik kulübeyi içinde kediler olmasına rağmen alıp gitti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bir başka hırsızlık olayı ise Eski Lara Yolu'nda yaşandı. Bir ofisin balkonundaki koltuk demirini fark eden kadınlar, etrafı kontrol ettikten sonra duvara atlayıp bahçeye girdi. Balkondaki demir koltuk iskeletini alan şüpheliler kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar VİDEO

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #1

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #2

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #3

     

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #4

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #5

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #6

    Antalya’da, sokak hayvanlarının kulübesini çaldılar #7


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