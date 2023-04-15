Antalya'da sokak köpeği kazaya neden oldu Manavgat'ta havlayan sokak köpeğinden korkan motosiklet sürücüsünün yaptığı kaza kameralara yansıdı.

İHA Yurt genelinde sokak köpeği sorunu artarak devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Ateş Alioğlu, motosikletle seyir halindeyken bir anda havlayarak önüne çıkan sokak köpeğinden korkup frene bastı. Sürücü Alioğlu, ani fren nedeniyle hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Hastaneye kaldırıldı Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.