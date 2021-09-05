Site bahçesinde beslenen kediye, sürü halinde gezen sokak köpekleri saldırdı. Kedinin köpekler tarafından parçalandığı anlar, kameraya yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Ahmet Sönmez’in iki yıl önce sahiplenerek sitenin bahçesinde büyüttüğü 'Luka' adlı kedi, toplu halde dolaşan köpekler tarafından parçalanıp öldürüldü.

Sönmez, güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı anlarına ilişkin görüntüleri alarak, önlem alınması için şikayette bulundu.

Köpeklerin hala bölgede olduğunu belirten Sönmez, kedisine saldıran köpeklerin küpesiz olduğunu belirterek, "Kedimi öldürdüler. Kamera görüntülerine saldırı anı tüm çıplaklığıyla yansımış. İzlerken tüylerim ürperdi çok üzüldüm." dedi.

“BENİM ÇOCUĞUM GİBİYDİ”

Sönmez, kış aylarında evine aldığı kedisi için şu ifadeleri kullandı:

“Kedim Luka'yı doğasından koparmadan bakımını üstlendim. Benim çocuğum gibiydi. Kimileri diyor ki 'Alt tarafı bir kedi', hayır öyle değil, o benim çocuğum gibiydi. O kadar cana yakındı ki sitenin bahçesinde yaşayan diğer kediler kaçıp canlarını kurtarıyor ama o köpeklerin kendisine zarar vereceğini düşünmediği için oturduğu yerde yakalanıyor. Can havliyle kaçmaya çalışıyor ama sürü tamamen etrafını sarıp öldürüyor.

Antalya’da sokak köpekleri kediyi parçaladı ViDEO







“ÇOCUĞA DA ZARAR VEREBİLİRİLER”

Fanatik bir hayvanseverim. Kedimin köpekler tarafından öldürülmesi beni derinden üzdü. Fakat onlar da birer canlı. Sadece sürü halinde gezmeleri engellenmeli. Çünkü sürü halinde olduklarında saldırgan oluyorlar. Bir çocuğa veya yetişkin birine de zarar verebilirler. Yetkililerin önlem almasını istiyorum.”