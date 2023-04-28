Antalya'da sokak köpekleri muhtarı ısırdı Manavgat'ta seçmen bilgi kağıtlarını dağıtırken iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayan muhtar tetanoz aşısı yapıldı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 4008. Sokak'ta vatandaşların adreslerine seçmen bilgi kağıtlarını dağıtmakta olan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden, 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin ayağından ısırdığı muhtar Hasan Özden güçlükle kurtulurken, ilk olarak olayın meydana geldiği yerin yakınındaki bir eczaneye ardından da bir esnaf arkadaşıyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesine gitti.

Aşı yapıldı

Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleşen kontrolün ardından Hasan Özden’e tetanoz aşısı yapıldı.

"Tekme atarak kurtuldum"

Vatandaşların seçmen bilgi kağıtlarını adreslerine teslim ettiğini belirten muhtar Hasan Özden, şunları söyledi: