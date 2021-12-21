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    Antalya'da sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı

    Yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki adam, sokak köpeklerinin saldırısıyla vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 15:02
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    Antalya'da sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı

    Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan İsmail Ş. (60), yürüyüş yaptığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    İsmail Ş., tüm çabasına rağmen saldırıyı engelleyemedi.

    HASTANELİK OLDU

    Yere düşen ve köpeklerin ısırıklarına maruz kalan adamı çevre esnafı kurtardı. Kolundan ve ayağından yaralanan İ.Ş., hastanede tedavi oldu.

    MAHALLELİ YETKİLİLERE SESLENDİ

    Mahalle sakinleri ise çok sayıda sokak köpeğinin bölgede yaşadığını ve hayvanseverler tarafından çiğ etle besleme yapıldığını belirterek olay karşısında üzgün olduklarını dile getirdi.

    Vatandaşlar, köpeklerin başka bir kişiye ya da okula giden çocuklara saldırmadan önce yetkililerin yardımcı olmasını istedi.

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