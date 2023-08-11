Antalya'da sokak köpeklerinin kediyi boğduğu anlar 2 köpek, Çelen ailesinin cins kediyi kovalayıp yakaladıktan sonra boğdu. Kedinin sahibi olayı kameralarda görünce şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Başıboş köpekler hem insan hem de diğer canlıların hayatını tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Saldırılar kimi zaman ciddi yaralanmalarla kimi zaman da ölümle sonuçlanıyor.

Bu kez olayın adresi Antalya.

Olay, 8 Ağustos akşamı, Serik ilçesindeki sitede meydana geldi.

Kediyi boğdular

Giriş katta oturan Çelen ailesinin British Shorthair cinsi 'Maya' adlı kedisi, evin balkonundan dolaşmaya çıktığında, başıboş bırakılan tasmalı 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler, yaklaşık 1 kilometre kovaladığı kediyi boğdu. Çelen ailesi kedileri eve dönmeyince çevrede arama yaptı.

Kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarını inceleyip, kedinin köpeklerin saldırısında öldüğünü belirleyen aile, şoke oldu.

Tasmalı olmasına rağmen site içerisinde başıboş dolaşan köpekleri kimsenin sahiplenmemesi üzerine aile, belediye ekiplerine haber verdi.

Belediye ekipleri, bölgedeki sokak köpeklerini topladı.

"2 köpeğin kedimizi kovalayıp parçaladığını gördük"

Tasmalarından ve varsa çipleri üzerinden yapılacak araştırmayla köpeklerin sahibinin bulunması halinde olayla ilgili şikayetçi olacaklarını söyleyen Caner Çelen, şu ifadeleri kullandı:

Sitemizin içerisinde çok başıboş köpek var. Bu konudan site sakinleri çok şikayetçi. Belediye daha önce gelip buradaki köpekleri aldı. Barınağa götürdü. Sitedeki köpek sahibi bazı kişiler gidip köpekleri tekrar getirdi. Bizim British Shorthair cinsi kedimiz evde durur. Apartmanın giriş katında oturduğumuz için bazen balkondan çıkar, evin önünde biraz durduktan sonra tekrar eve girer. Olayın olduğu gün kedimiz birden kayboldu. Gece de eve gelmedi. Aradık ama bulamadık. Sitenin güvenlik kameralarını incelediğimizde 2 köpeğin kedimizi kovalayıp yakaladıktan sonra parçaladığını gördük. Aynı şeyi burada çocuklara da yapabilirler. Geçenlerde bir köpek çocuğumuzu kovaladı, Allah'tan yanındaydık. Biz yanında olmasak, belki onu da parçalayacaktı. Köpeği kovaladık gitti. Köpeğin biri kahverengi renkliydi, boynunda sarı tasma vardı. Sitemizde başıboş geziyor. Belediyeye bilgisini verdik. Köpeği aldılar. Kime kayıtlı ise onu tespit etmeye çalışıyorlar. Sahipliyse neden başıboş geziyor? Sahipsiz ise belediyemiz oradan alıp getiren kişileri tespit edecektir.

"Kedimiz öldükten sonra bırakıp gidiyorlar"

Caner Çelen, 2 yaşındaki kedisinin yavrularının da evde olduğunu, yaklaşık 1 ay önce doğum yaptığını aktararak, "Kedimizi 2 köpek kovalıyor. İleride güvenlik kameraları var. Tam onun önünde kedimizi parçalıyorlar. Kedimiz öldükten sonra da bırakıp gidiyorlar. Ölen kedimizin yavruları, annesini hem emiyor hem de mama yiyordu. Şimdi sadece mama yiyecek. Yavrumuzun bile hala üzerinde tedirginlik var." dedi.