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    Antalya'da sokak ortasında küçük çocuğu sopayla dövdü

    Muratpaşa'da, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vuran kadının görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.
    • 04.11.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 11:41
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    Antalya'da sokak ortasında küçük çocuğu sopayla dövdü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, akşam saatlerinde bir çocuğun annesi olduğu düşünülen kadının çocuğu sokak ortasında tekme tokat dövmesine tepki yağdı.

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada kısa sürede çocuğunu darbeden kadın çocuğun çığlıklarına aldırış etmedi.

    Yediği dayak sonrasında yere düşen 7-8 yaşlarındaki çocuk acı içinde kıvrandı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Çocuğun sesine kayıtsız kaldı

    Canı yanan çocuk 'Acıyor' diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise 'Kalk, yürü eve' diyerek vurmaya devam etti.

    Vatandaş bu duruma tepki gösterdi

    İHA'nın haberine göre, görüntülerini izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi.

    Antalya'da sokak ortasında küçük çocuğu tekme tokat dövdü ViDEO

    Antalya da sokak ortasında küçük çocuğu sopayla dövdü #1

    Antalya da sokak ortasında küçük çocuğu sopayla dövdü #2


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