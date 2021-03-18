Euro
8.8304
-1.78%
Dolar
7.3868
-1.45%
Altın
410.98
-2.28%
Borsa
1.567
0.34%
Bitcoin
428.999
3.45%
EXEN Coin
13.28
3.26%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Antalya'da sokak ortasında trans bireyi döven saldırgan tutuklandı

    Tartıştığı trans bireyi sokak ortasında döven saldırgan, tutuklanarak Kumluca Cezaevi'ne gönderildi.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sokak ortasında trans bireyi döven saldırgan tutuklandı

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 15 Mart günü trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövüp kaçtı.

    TUTUKLANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Dün savcılıkta ifade veren R.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Kumluca Cezaevi'ne gönderildi.

    Antalya'da sokak ortasında şiddet ViDEO

    Antalya da sokak ortasında trans bireyi döven saldırgan tutuklandı #1

    Antalya da sokak ortasında trans bireyi döven saldırgan tutuklandı #2

    Antalya da sokak ortasında trans bireyi döven saldırgan tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir