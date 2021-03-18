Antalya'da sokak ortasında trans bireyi döven saldırgan tutuklandı

Tartıştığı trans bireyi sokak ortasında döven saldırgan, tutuklanarak Kumluca Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 15 Mart günü trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövüp kaçtı.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün savcılıkta ifade veren R.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Kumluca Cezaevi'ne gönderildi.

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