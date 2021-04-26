Antalya’da sondaj kuyusu kaynak sularını kuruttu

Bir vatandaşın sondaj kuyusu açması ile tarım ve hayvancılık yapan halkın kullandığı kaynak suları kurudu. Mağdur vatandaşlar, konunun çözülmesi için resmi makamlara başvurdu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Öznurtepe Mahallesi’nde bir vatandaş, sondaj kuyusu açtı.

Açılan sondaj kuyusu, mahalledeki 6 kaynak suyunun kurumasına neden oldu.

Senelerdir kaynak suları ile tarım ve hayvancılık yapan çevre sakinleri, yaşanan olay üzerine resmi makamlara başvurdu.

Çevre sakinlerinden Kemal Nural isimli bir şahıs, kendi elleri ile çıkardıkları suların kuruduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada iki kat su vardı, kayboldu. Biz 45 yılından beri buradayız. Bu suları biz kullanıyoruz. Bahçemizde ürünlerimiz, ağaçlarımızı suluyoruz. Benim en az 150 adet zeytin ağacım, cevizim, elmam her şey karışık bahçem var. Fıstık ekiyorduk. Biz bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz.”





“SU GİTTİ, MAĞDUR OLDUK”

Emine Nural, “50-60 senelik sular kurudu. Bu su ile çilek, fasulye, fıstık, çay ektik. Çocuklarımızın emeği fidanlarımız var. Şimdi su gitti, mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AĞAÇLARIN ÇAPAKLARI BİLE KURUDU”

Üretici Hasan Özkan, “Şu anda bu su tamamen kurudu. Çevresindeki ağaçların çapakları bile kurudu, arkadan gelen su da yok.” diyerek, eskiden suyun geçtiği yolu gösterdi.

“BİZİ UMURSAMADILAR”

Mahalle sakinlerinden Hasan Özkan ise mağduriyetlerini şu sözlerle anlattı:

“Burada 6 tane muazzam su var kullanmış olduğumuz. Bu suların kuruyabileceğini, azalabileceğini söyledik ama oralı olmadılar, bizi umursamadılar. Mühendislerle yaptıkları işlemi bize de bildirmediler. Tarım yapılan bahçeler var. Bu bahçelerde şu anda fideler sulanması lazım. Şu anda su verilemiyor.





Verilen sular da şebekelerden gelen, faturası ödenen, ASAT'ın bize vermiş olduğu içme sularından tedarik ediyoruz. Tamamen kaynak sularımız azalmış durumda. Devlet Su İşleri'ne gereken yazılar gönderildi. Devlet Su İşleri’ne babam Muammer Özkan tarafından 4 ay önce gönderilen dilekçeye hiçbir yanıtı gelmedi. Komşumuz kuyuyu kazdıktan sonra tüm kuyulara sarı ve kızıl bir köpük gelmiş.





“SONDAJ İMKANI OLAN VAR OLMAYAN VAR”

Yer altından gelen akarsuyun bize olduğu kadar doğadaki hayvanlara da faydası vardı. Şu anda bu suların 6’sı da kurumuş durumda. Şu anda sondaj çıkartılan yerle yer altı kaynağından yüzeye çıkan suların arasında en fazla mesafe 110 metre, 70 metre gibi mesafeler var.

Bu işin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyorum. Çünkü biz köylü insanlarız. Tarımla uğraşıyoruz. Sondaj açma imkânı olan insanlar var, olmayan insanlar var. Bir sondaj 50 bin lira. Köydeki bir insan yapamaz bu sondajı. Zaten zor geçiniyorlar. Bu konunun gereğini yapılmasını istiyoruz.”