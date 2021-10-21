Antalya'da sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı

Antalya'da bir kişi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışıp evinin önüne gelen akrabasını, evinin balkonundan pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, evinde oturan Yiğit A.A. (28) ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk (47) sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı.

ARACIYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİ

Bunun üzerine Öztürk, 07 YTP 07 plakalı aracıyla Yiğit A.A’nın evinin önüne geldi. Burada da devam eden sözlü tartışma sonrası Yiğit A.A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden pompalı tüfekle Öztürk’ün bulunduğu araca ateş etti.

BALKONUNDAN POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Saçmaların isabet etmesi üzerine Öztürk direksiyon başında hayatını kaybetti. Yiğit A.A. ise polisi arayarak teslim olacağını söyledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öztürk'ün vurulduğunu duyan yakınları olay yerine geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Öztürk’ün yakınları, Yiğit A.A. ait araca tekme ve taşlarla zarar verdi. Yaşananlar üzerine olay yerine çevik kuvvet ve özel hareket polisi sevk edildi.

ZIRHLI ARAÇLA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırarak Yiğit A.A. ve ailesini zırhlı araçla emniyete götürdü. Erdoğan Öztürk’ün araç içerisindeki cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN BİRÇOK SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli Yiğit A.A.’nın tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu kullanma ve ticareti yapma ve alı koyma suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.