Antalya'da sosyal medyada başlayan tartışma düğünde bitti: 1 ölü Antalya'nın Serik ilçesinde önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer (40) ile aynı dönem Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında daha önce sosyal medya üzerinden başlayan tartışma karşılaştıkları düğünde kanlı bitti. Ziya Yıldırım, Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldürdü.

DHA

Antalya'da dün gece Serik ilçesi Belkıs Mahallesi’nde 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve MHP’den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP’den meclis üyesi olan Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yıldırım, yanındaki tabancayı çekip Tuncer’e 3 el ateş etti.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı.

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Tuncer’e ilk müdahale, düğünde bulunan bir doktor tarafından yapıldı.

Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Tuncer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncer’in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)