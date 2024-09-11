Antalya'da soyguncu, kuyumcunun camını taşla kırmaya çalışırken yakalandı Soygun için kuyumcu dükkanının önüne gelen şüphelinin kaldırım taşıyla vurduğu cam kurşungeçirmez çıkarken, iş yeri sahibi ve esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, polise teslim edildi.

DHA

Bugün saat 14.00 sıralarında, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki Koray Güzel'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen bir kişi, plakasız motosikletini kaldırıma bıraktı.

CAMI KIRAMADI, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI

Şüpheli, havluya sardığı bir kaldırım taşıyla kuyumcunun camını hedef aldı. İlk darbesi etkisiz kalınca, camın kurşungeçirmez olduğu anlaşılınca bir kez daha denedi. Ancak, kuyumcu Koray Güzel’in müdahalesiyle karşılaştı. Havluyla sarılı taşı düşüren şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bu sırada olay yerinden geçen bir polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Daha sonra, polis ekipleri olay yerinde plakasız motosikleti ve kuyumcu dükkanını inceledi.

"ESNAF ARKADAŞLARLA YAKALADIK, GEÇEN POLİSE TESLİM ETTİK"

İş yeri sahibi Koray Güzel, yaşananları şu şekilde anlattı:

Plakasız motosikletle gelen bir kişi, havluya sardığı kaldırım taşını çıkarıp camımıza vurdu. Camımız kurşungeçirmez olduğu için kırılmadı. Şüpheli, bir kez daha vurmayı denedi. Ardından ben ve esnaf arkadaşlar müdahalede bulunduk. O sırada polis geçiyordu ve şahsı gözaltına aldı. Bu durumu hiç beklemiyorduk.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)