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    Antalya'da, su sayacı hırsızına tekme atıp tepki gösterdi

    İsmail Y.'ye ait su sayacını çalan E.B., vatandaşlar tarafından yakalandı. Yol ortasına yatırılan E.B.’ye tekme atan İsmail Y., çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 10:57
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    Antalya'da, su sayacı hırsızına tekme atıp tepki gösterdi

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Su işleri Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, İsmail Y.'ye (60) ait su sayacını bulunduğu yerden söken E.B kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandı.

    Vatandaşlar, yol ortasına yatırılan hırsızlık şüphelisi E.B'yi (25) kaçmasın diye tutarken, bir kişi üzerine ayağı ile bastı.

    “GEÇEN AKŞAM DA MUSLUKLARI SÖKTÜN”

    Daha önceki tarihlerde muslukları, dün ise su sayacı çalınan İsmail Y., “Nerde buldun lan? Geçen akşam da muslukları söktün lan. Görmedim mi ben şerefsiz, terbiyesiz.” diye tepki gösterdi.

    Hırsızlık şüphelisine tekme atan İsmail Y. vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    E.B, olay yerine çağırılan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İfadesi alınan şüpheli, bu sabah adliye sevk edildi.

    Antalya'da, su sayacı hırsızına tekme atıp tepki gösterdi VİDEO

    Antalya da, su sayacı hırsızına tekme atıp tepki gösterdi #1

    Antalya da, su sayacı hırsızına tekme atıp tepki gösterdi #2


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