Antalya'da suçüstü yakalanan hırsız uzun süre gözyaşı döktü

Hırsızlık sırasında yakalanan şüphelinin çabaları sonuç vermedi. Aç olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, oto galerinin sahibi Muhammet Fazıl Koyuncu ile arkadaşları yan tarafta bulunan bahçede tavla oynadığı sırada hırsızlık olayı gerçekleşti.

25 yaşındaki E.G. isimli şüpheli, iş yerinin açık kapısından gözüne kestirdiği bisikleti çalma girişiminde bulundu.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Dükkanda başka bir odada bulunan Koyuncu’nun arkadaşının şüpheliyi fark ederek yakalamasının üzerine polise haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Dükkan içerisinde yere oturmuş vaziyette bekleyen şüpheli ise uzun süre gözyaşı dökerek pişman olduğunu söyledi.

Çabaları sonuç vermeyen E.G., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

"AÇ OLDUĞU İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

İş yerinin sahibi Muhammet Fazıl Koyuncu, “Yan tarafta çay içip tavla oynuyorduk. İçerde bir arkadaşımız vardı, onu fark etmemiş. Yanlış dükkana girdi. Bisikleti alırken yakaladık, güvenlik güçlerine teslim ettik. Yasal süreci takip edeceğiz. Aç olduğu için yaptığını söyledi ama bunların hiçbiri gerekçe değil. Başkasının hakkını gasp etmek, hakkı olmayan bir malı almak onu haklı kılamaz. Zaten aç olduğunu söylese yardımcı olurduk. Gelip iş istese iş de verirdim.” dedi.