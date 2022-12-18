Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.690
0.30%
BTXN Coin
7.02
-5.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Antalya'da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı

    Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Bekir Alnasır, sera sulayan bir kişi tarafından yosunlara takılı olarak bulundu. Alnasır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • 18.12.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı

    Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında, büyük kardeşiyle Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Bekir Alnasır, kanala düştü.

    Kardeşi, serada çalışan babası Atallah Alnasır'a durumu haber verdi. Oğlunun düştüğü bölgeye gelen baba, suyun içinde Bekir’i bulamadı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 yaşındaki çocuğu bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, 30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü.

    Kalp masajının ardından hastaneye kaldırıldı

    İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Antalya'da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı VİDEO

    Kurtarılmadı

    2 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Antalya da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı #1

    “Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik”

    Küçük Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti." dedi.

    Antalya da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı #2

    Antalya da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı #3

    Antalya da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı #4

    Antalya da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı #5


    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
    Gündem

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
    Gündem

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir