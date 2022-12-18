Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Bekir Alnasır, sera sulayan bir kişi tarafından yosunlara takılı olarak bulundu. Alnasır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında, büyük kardeşiyle Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Bekir Alnasır, kanala düştü.

Kardeşi, serada çalışan babası Atallah Alnasır'a durumu haber verdi. Oğlunun düştüğü bölgeye gelen baba, suyun içinde Bekir’i bulamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 yaşındaki çocuğu bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, 30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü.

Kalp masajının ardından hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Antalya'da, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Bekir kurtarılamadı VİDEO



Kurtarılmadı

2 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik”

Küçük Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti." dedi.