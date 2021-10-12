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- Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler
Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler
Bir banka şubesinin ATM'si üzerine bırakılan şüpheli valizin uzman tarafından kontrollü indirilmesi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Bankta kahvaltı yaparak izleyenler dikkat çekti.
- DHA
- 12.10.2021 - 15:00
- Güncelleme : 12.10.2021 - 15:54
Sabah saatlerinde Antalya Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesinde ATM üzerine bırakılan valizi fark eden güvenlik görevlisi, polise haber verdi.
Adrese gelen polis, caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek çantaya müdahale etti.
ÇALIŞMAYI İZLEYEREK KAHVALTI YAPTILAR
Çevredekilerden bir bölümü ikazlara rağmen cep telefonuyla görüntü almaya çalışırken, bazıları ise çalışmaları izlerken kahvaltı yaptı.
KİTAP VE BIÇAK ÇIKTI
Uzman ekiplerin incelediği valizden kitap ve bıçak çıktı. Cadde, bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler VİDEO