Euro
10.4282
0.29%
Dolar
9.0388
0.42%
Altın
511.44
0.73%
Borsa
1.417
0.04%
Bitcoin
503.291
-2.82%
EXEN Coin
21.56
-4.51%
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C

    Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler

    Bir banka şubesinin ATM'si üzerine bırakılan şüpheli valizin uzman tarafından kontrollü indirilmesi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Bankta kahvaltı yaparak izleyenler dikkat çekti.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler

    Sabah saatlerinde Antalya Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesinde ATM üzerine bırakılan valizi fark eden güvenlik görevlisi, polise haber verdi.

    Adrese gelen polis, caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

    Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek çantaya müdahale etti.

    ÇALIŞMAYI İZLEYEREK KAHVALTI YAPTILAR

    Çevredekilerden bir bölümü ikazlara rağmen cep telefonuyla görüntü almaya çalışırken, bazıları ise çalışmaları izlerken kahvaltı yaptı.

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #1

    KİTAP VE BIÇAK ÇIKTI

    Uzman ekiplerin incelediği valizden kitap ve bıçak çıktı. Cadde, bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

    Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler VİDEO

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #2

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #3

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #4

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #5

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #6

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #7

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #8

    Antalya da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir