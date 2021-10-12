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Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler

Antalya'da şüpheli valize uzman müdahalesini, kahvaltı yaparken izlediler

Bir banka şubesinin ATM'si üzerine bırakılan şüpheli valizin uzman tarafından kontrollü indirilmesi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Bankta kahvaltı yaparak izleyenler dikkat çekti.