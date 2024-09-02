Antalya'da sürücü devrilen midibüsün altında kaldı Serik ilçesinde kayganlaşan yolda sürüklenerek devrilen midibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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İHA

Antalya'nın Serik ilçesinden çıkan midibüs şoförü Kadir Korkmaz, D100 kara yolu üzerinde ilerlediği sırada Belkıs Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenen otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüsün altında kalan sürücü Kadir Korkmaz'ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası Korkmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

YOLCU ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Hayatını kaybeden Kadir Korkmaz'ın kaza öncesi havalimanına yolcu almaya gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)