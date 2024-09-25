Antalya'da sürücü direksiyon hakimiyetini yitirip ayakkabı mağazasına daldı Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün kaldırımı aşarak ayakkabı mağazasına girdiği ve bazı şahısların kazadan saniyeler ile kurtulduğu görüldü.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sağlam A.'nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonrası araç ayakkabı mağazasının vitrinine çarptı.

Kazada araçta ve mağazada maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, otomobilin park yerinden hareket ettiği ve vitrine çarptığı görüldü.

Ayrıca görüntülerde, bazı vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu görülürken, bir vatandaşın koluna otomobilin çarptığı anlar da yer aldı.

PSİKOLOJİSİNİN İYİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Kaza anında vitrinin hemen arkasında bulunan bilgisayarın başında olduğunu belirten mağaza çalışanı, çarpmanın şiddetiyle oturduğu sandalyenin devrildiğini söyledi.

Öte yandan, yaptığı açıklamada çalışan, ölümden döndüğünü ve psikolojisinin de iyi olmadığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)