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    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı

    Seyir halinde ilerleyen sürücü eğitmeni, sola dönüş yaptığı sırada, kendisini sollayan aracı sollayan Tolga K. yönetimindeki araçla çarpıştı. O anlar kamerada.
    • 05.01.2023 - 12:00
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:27
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    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı

    Antalya'da sürücü adaylarının eğitim aldığı güzergahta kaza yaşandı.

    Konyaaltı ilçesinde öğle saatlerinde seyir halinde ilerleyen sürücü eğitmeni Nuri K. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden Tolga K.'nin kullandığı araçla kavşakta çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle Tolga K. yaralandı.

    Hayatı tehlikesi bulunmuyor

    İHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Ardından olay yerine diğer sürücü eğitmenleri ile sürücü adayları da geldi ve kazanın nasıl gerçekleştiği uzun süre anlaşılmaya çalışıldı.

    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı #1

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, çift yönlü olan caddenin orta şeridinden otomobiliyle ilerleyen Nuri K.'nin kavşağa gelip sola dönüş yaptığı sırada, kendisini sollayan aracı solladığı görülen Tolga K. yönetimindeki araçla çarpışma anı yer aldı.

    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı VİDEO

    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı #2

    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı #3

    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı #4

    Antalya’da sürücü eğitmeni ile otomobil kaza yaptı #5


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