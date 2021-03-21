Antalya'da tabancayla birlikte ceset bulundu

Bazı organlarının zarar gördüğü belirlenen bir ceset, yanında tabancayla birlikte bulunmasının ardından kimlik tespiti için incelemeye alındı.

Antalya Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Köprüçay Irmağı yakınlarında ormanlık arazide bir erkek cesedi bulundu.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin bazı organlarının zarar gördüğü belirlendi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucunda cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar da bulundu.

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.