Muratpaşa ilçesinde alkol alan kişi, eline geçirdiği tabancayla ateş açıp eşyalara zarar vermeye başladı. Ekipler tarafından biber gazıyla müdahale edilen şahıs, karakola götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde alkol alan şahıs, mahalleliye dehşeti yaşattı.

5 katlı aparmanın girişinde yaşanan olayda 35 yaşındaki S.C.A., tabancası ile ateş açmaya başladı.

Bu esnada yüksek sesle bağırarak eşyalara zarar veren şahsı duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Biber gazı ile durduruldu

İhbarla adrese gelen ekipler, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

DHA'nın aktarımına göre, kendine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Antalya'da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu VİDEO



Daha önce de evini yakmaya çalıştı

Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı. Daha önce de evini yakmaya çalışan S.C.A.'nın, çevresindekiler tarafından birçok kez şikayet edildiği ortaya çıktı.

















