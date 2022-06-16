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    Antalya'da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu

    Muratpaşa ilçesinde alkol alan kişi, eline geçirdiği tabancayla ateş açıp eşyalara zarar vermeye başladı. Ekipler tarafından biber gazıyla müdahale edilen şahıs, karakola götürüldü.
    • 16.06.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:34
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    Antalya'da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde alkol alan şahıs, mahalleliye dehşeti yaşattı.

    5 katlı aparmanın girişinde yaşanan olayda 35 yaşındaki S.C.A., tabancası ile ateş açmaya başladı.

    Bu esnada yüksek sesle bağırarak eşyalara zarar veren şahsı duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Biber gazı ile durduruldu

    İhbarla adrese gelen ekipler, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

    DHA'nın aktarımına göre, kendine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Antalya'da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu VİDEO

    Antalya da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu #1

    Daha önce de evini yakmaya çalıştı

    Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı. Daha önce de evini yakmaya çalışan S.C.A.'nın, çevresindekiler tarafından birçok kez şikayet edildiği ortaya çıktı.

    Antalya da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu #2

    Antalya da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu #3

    Antalya da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu #4

    Antalya da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu #5

    Antalya da tabancayla etrafa saldıran alkollü, biber gazıyla durduruldu #6


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