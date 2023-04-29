Antalya'da tahliyeye kararına itiraz sürecini kaçıran kiracı kendini sokakta buldu Mahkeme tarafından gönderilen tahliye taahhütnamesini muhtarlıktan geç alarak itiraz süresini kaçıran kadının eşyaları dışarıda kaldı.

İHA

Ev sahibi ve kiracı kavgaları bir senedir Türkiye'nin gündeminde...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında oturan 51 yaşındaki Neslihan Ergen ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı.

Ergen'in 3,5 yıldır oturduğu evi boşaltması için mahkeme tarafından 5 Nisan’da tahliye taahhütnamesi gönderildi.

Eşyaları mahkeme kararıyla çıkarıldı

Kiracı Ergen, tahliye taahhütnamesini 15 Nisan’da muhtarlığa giderek teslim aldı.

18 Nisan’da ise itiraz etti. İtiraz süresi geçtiği için itirazı kabul edilmedi. Ergen’in eşyaları mahkeme kararı ile dışarı çıkarıldı.

"Bu vicdana sığmıyor, 1 gün izin istedim"

Yaşadıklarını anlatan Ergen şunları söyledi:

3,5 senedir burada oturuyorum. Ayın 5’inde bana ihtar geldi. Taahhüt imzaladın dediler, bugün de icradan geldiler, 25 gün içerisinde de beni evden çıkardılar. Taahhütnameyi imzalamadım.



30 Mart diye tarih yazmışlar belgede. Bu vicdana sığmıyor, 1 gün izin istedim bir yer bulmak için, kira sözleşmem Ağustos’ta bitiyor dedim, kabul etmediler. Uyarı belgesini muhtar almış, o yüzden ben 15 gün sonra gördüm.

"Yarım saat içinde eşyalarımı evden dışarı çıkardılar"

Kira borcu olmadığını belirten Ergen şöyle devam etti:

Hatta benim alacak depozitom bile var. Sabah kapı çaldı uyuyordum buyurun dedikten sonra anında kapının kilidini değiştirdiler. Ne yapıyorsunuz diyorum? ‘Mecbursunuz çıkmaya’ dediler.



Polis çağıracağım dedim, ‘Polis de çağırsanız şu an evi boşaltmak zorundasın’ dediler. Getirdikleri elamanlarla yarım saat içinde eşyalarımı evden dışarı çıkardılar.

"Benim ailem Türkiye’nin farklı noktalarında ailemin bile evi yok"

Ergen, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: