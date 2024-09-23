Antalya'da takla atan araçta sıkıştı, telefonları elinden bırakmadı Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarpıp, refüjde ters döndü. Yaralanan sürücüyü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri çıkarılırken, elindeki 3 telefonu bırakmaması dikkat çekti.

İHA

Antalya'nın Serik ilçesi, Alanya D-400 karayolu üzerinde Abdulbaki Bayındır'ın kullandığı 06 CSH 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç ters döndü.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇIKARILMAYI BEKLERKEN ARAÇTA TELEFONLA VAKİT GEÇİRDİ

Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, Bayındır, sakinliğini koruyarak telefonla araç içerinde vakit geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulbaki Bayındır'ı ambulans ile hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)