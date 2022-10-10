Antalya'da taksi şoförü ceza yememek için aracın üzerine oturdu

Muratpaşa'da sınırları dışındaki yolcuyu aldığı için ceza yiyeceğini öğrenen taksi şoförü, araç girişinin yasak olduğu bölgeye otomobilini çekerek aracın üzerine çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde taksicilik yapan Muharrem Ünal, sabah saatlerinde müşteri almak için Döşemealtı ilçesine gitti.

Müşterisini hastaneye bıraktıktan sonra durağına geri dönen Ünal, öğle saatlerinde sınırları dışındaki müşteriyi aldığı için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkilileri tarafından kendisine ceza yazılıp aracının bağlanacağını öğrendi.

Sinirle araç üstüne çıktı

Duruma öfkelenen Ünal, otomobili ile araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada bir süre bağırıp cezayı kabul etmediğini söyleyen taksi şoförü, daha sonra aracının üzerine çıktı.

Meslektaşları şoförü ikna etti

İhbar üzerine olay yerine polisler ve şahsın çevredeki meslektaşları da geldi. Şahıs, diğer şoförlerin araya girmesi ile kısa sürede ikna edildi.

Daha sonra öfkeli şoförün aracı meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, polis olayla ilgili şahsın ifadesine başvurdu.

"Taksi yetişmediği için birbirimize yardımcı oluyoruz"

İHA'nın haberine göre, yaşadığı durumu anlatan Ünal, "Taksi yetişmediği için birbirimize yardımcı oluyoruz. Durak arkadaşlarımızın da imzası var. Ben Döşemealtı'ndan müşteri alarak hastaneye geldim, aracımı bağlamak istediler." dedi.