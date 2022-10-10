Petrol
97.38
-0.55%
Euro
18.0339
-0.37%
Dolar
18.5817
-0.18%
Altın
1.003
-1.08%
Borsa
3596
0.79%
Bitcoin
363.350
-0.97%
BTXN Coin
9.03
-6.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Antalya'da taksi şoförü ceza yememek için aracın üzerine oturdu

    Muratpaşa'da sınırları dışındaki yolcuyu aldığı için ceza yiyeceğini öğrenen taksi şoförü, araç girişinin yasak olduğu bölgeye otomobilini çekerek aracın üzerine çıktı.
    • 10.10.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da taksi şoförü ceza yememek için aracın üzerine oturdu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde taksicilik yapan Muharrem Ünal, sabah saatlerinde müşteri almak için Döşemealtı ilçesine gitti.

    Müşterisini hastaneye bıraktıktan sonra durağına geri dönen Ünal, öğle saatlerinde sınırları dışındaki müşteriyi aldığı için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkilileri tarafından kendisine ceza yazılıp aracının bağlanacağını öğrendi.

    Sinirle araç üstüne çıktı

    Duruma öfkelenen Ünal, otomobili ile araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

    Burada bir süre bağırıp cezayı kabul etmediğini söyleyen taksi şoförü, daha sonra aracının üzerine çıktı.

    Antalya da taksi şoförü ceza yememek için aracın üzerine oturdu #1

    Meslektaşları şoförü ikna etti

    İhbar üzerine olay yerine polisler ve şahsın çevredeki meslektaşları da geldi. Şahıs, diğer şoförlerin araya girmesi ile kısa sürede ikna edildi.

    Daha sonra öfkeli şoförün aracı meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, polis olayla ilgili şahsın ifadesine başvurdu.

    "Taksi yetişmediği için birbirimize yardımcı oluyoruz"

    İHA'nın haberine göre, yaşadığı durumu anlatan Ünal, "Taksi yetişmediği için birbirimize yardımcı oluyoruz. Durak arkadaşlarımızın da imzası var. Ben Döşemealtı'ndan müşteri alarak hastaneye geldim, aracımı bağlamak istediler." dedi.

    Antalya da taksi şoförü ceza yememek için aracın üzerine oturdu #2

    Antalya da taksi şoförü ceza yememek için aracın üzerine oturdu #3


    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Sakarya’da yetişen ayvanın dünyada rakibi yok
    Ekonomi

    Sakarya’da yetişen ayvanın dünyada rakibi yok

    Rusya'dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir
    Gündem

    Rusya'dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir

    Görüş Bildir