DHA

Antalya’nın Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen 23 yaşındaki Hüseyin Şahin, Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

İstediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla 45 yaşındaki taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.

Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti.

Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi.

Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dertli, ameliyat edildi.

Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında yaşanan saldırı sonrası hakkında dava açılan sanık, bugün Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti karşısında son savunmasını yapan Şahin, “Çok pişmanım. Heyetten ve taksici ağabeyden özür diliyorum.” dedi.

Şahin'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan ise 8,5 yıl hapis cezası verildi.

Şahin'in cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Mesut Dertli, "Avukatlarımız sayesinde gerekli cezalar alındı. Hakimlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dertli'nin avukatı Ömer Can Ataş ise şunları söyledi:

Müvekkilim, karanlık bir yerde halk arasındaki tabirle taksici darbına uğramıştır. Acısı büyüktür, dişleri kırık. Kafatasında ezikler var. Uzun süre tedavi gördü. Halen daha tedavi devam etmektedir. Mütalaa 'kasten adam yaralama'dan ve 'gece vakti yağmaya teşebbüs'ten gelmesine rağmen heyet, dosyayı çok iyi incelemiş. Bizim taleplerimize uygun şekilde, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'gece vakti yağmaya teşebbüs'ten ceza vermiştir. Yargılama süreci devam edecek.