Haber Merkezi
Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek için taksiye binen bir hemşire, şoförün tacizine uğradı.
Bu duruma teki gösteren kadın, cep telefonu kamerasıyla tüm olan biteni kaydetti.
NUMARASINI ALMAYA ÇALIŞTI
50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı.
Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran hemşire, "Numaramı istediniz. Evin neresi diye de sordunuz?" diyerek şoföre tepki gösterdi.
TEPKİ GÖSTERİLİNCE KIVIRDI
Şoför de "Kötü amaçlı demedim." diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar kameraya böyle yansıdı.
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