Haber Merkezi

Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek için taksiye binen bir hemşire, şoförün tacizine uğradı.

Bu duruma teki gösteren kadın, cep telefonu kamerasıyla tüm olan biteni kaydetti.

NUMARASINI ALMAYA ÇALIŞTI

50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı.

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran hemşire, "Numaramı istediniz. Evin neresi diye de sordunuz?" diyerek şoföre tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERİLİNCE KIVIRDI

Şoför de "Kötü amaçlı demedim." diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar kameraya böyle yansıdı.