Haberler



3. Sayfa



Antalya'da taksicinin kadını taciz anlar kameraya yansıdı

Antalya'da taksicinin kadını taciz anlar kameraya yansıdı Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bir hemşire, bir taksici tarafından tacize uğradı. 50 yaşlarında olduğu belirtilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz ettikten sonra telefon numarasını almaya çalıştı. Tacize uğrayan kadın o anları kaydetti.