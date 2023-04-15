Antalya'da taksicinin parasını çalan hırsızlar yakalandı 3 kişi, el kaldırarak durdurduğu taksi şoförünü oyalayarak pantolon cebinden para çaldı. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler yakaladıkları hırsızları adliyeye sevk etti.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde ilerleyen ticari araç sürücüsü F.Ç., aracına binen 3 kişi tarafından cebindeki paraların oyalanmak suretiyle çalınması üzerine polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

El kaldırarak aracı durdurdular

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin F.Ç.'ye el kaldırarak aracını durdurdukları daha sonra bir şüphelinin sürücüyü oyaladığı, diğer şüphelinin ise pantolon cebinde bulunan parayı çalıp başka bir araçla gittiklerini tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen S.Y., G.K. ile C.Ç. Alanya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.