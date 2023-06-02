Antalya'da tarihi geçmiş mama operasyonu yapıldı Antalya’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte ve tarihi geçmiş bebek mamalarının internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İHA

Sahte ve tarihi geçmiş ürünlerle vatandaşları zehirleyen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında vatandaşların zehirlenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda yapılan yeni bir operasyonun adresi Antalya oldu.

Ekipler, bir grup çetenin sahte ve tarihi geçmiş bebek mamalarının internet üzerinden satışını yaptığı tespit etti.

Kentte polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin iş yeri ve depolarında arama yapıldı.

Yapılan operasyonda 51 bin 106 adet ve 2 bin 598 paket enteral beslenme ürünleri ele geçirildi.

4 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, “Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma” suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda, internet üzerinden satış yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Sahte ürünler tespit edildi

Şahısların iş yeri ve depolarında yapılan aramada 51 bin 106 adet ve 2 bin 598 paket enteral beslenme ürünleri ele geçirildi.

Olay ile ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.