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    Antalya'da tarihi mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi

    Gedefi İni olarak bilinen tarihi mağara kilise, definecilerin kaçak kazı alanına dönüştü. Kaçak kazılarla talan edilen yapılar, Tuncer Koç tarafından fotoğraflandı.
    • 09.05.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:57
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    Antalya'da tarihi mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi

    Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Karadere Mahallesi yakınlarındaki Geç Roma ve Bizans dönemine ait 'Gedefi ini' olarak bilinen mağara kilisede kaçak kazı yapan defineciler, mağaranın içinde yıllara meydan okuyan yapıları tahrip etti.

    1 yıla aşkın süredir yapılan kaçak kazılar, mağara kiliseyi adeta talan etti. DHA’nın haberine göre; Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADDK) Başkanı Tuncer Koç, kaçak kazıların hedefindeki mağaranın halini, doğa yürüyüşü sırasında fotoğraflayarak belgeledi.

    Mağaranın içinin beton delme aleti ve benzeri araçlarla tahrip edildiğini belirten Koç, mağaranın daha fazla zarar görmeden korunup turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

    20 metre yüksekliğinde, 13 metre uzunluğundaki mağaranın gizli iki kapısı olduğunu aktaran Koç, sonraki dönemlerde depremlerin yol açtığı göçüklerle mağaranın ağzının tamamen açıldığını bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Mağarada savaş zamanında su ihtiyacını karşılamak için sonradan açılmış bir kuyu bulunuyor. Mağarada ikisi doğu, biri batı duvarında olmak üzere üç adet yazıt yer alıyor.”

    “Kaderine terk edilen mağara kilise, şu anda talan ediliyor”

    Önceki yıllarda mağarada çömlekler, tuğlalar, metal işi gibi birçok tarihi eser bulunduğunu ifade eden Koç, "Ele geçen buhardanlık, kandiller ve dinsel törenlerde kullanılan diğer aletler, Geç Roma ve Bizans dönemine ait. Mağaranın hemen üzerinde yamaç boyunca uzanan büyük bir alanı kaplayan asıl kent yerleşimi ve kenti çevreleyen duvarlar yer alıyor. Koruma altına alınmayan ve kaderine terk edilen mağara kilise, şu anda talan ediliyor. Önceki gün gittiğim yürüyüş sırasında mağaranın içler acısı, halini fotoğraflarla belgelemeye çalıştım. Bir an önce koruma altına alınmazsa ortada mağara kilise diye bir şey kalmayacak.” dedi.

    Antalya da tarihi mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi #1

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    Antalya da tarihi mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi #3

    Antalya da tarihi mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi #4

    Antalya da tarihi mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi #5

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