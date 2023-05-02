Antalya'da tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü Tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurulan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor…

DHA Antalya’nın Serik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evde toplanan arkadaş grubundan 26 yaşındaki Ahmet Akkurt ile B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Buradan ayrılarak evine giden B.D., sabaha karşı saat 03.00 sıralarında elinde pompalı tüfekle yeniden geldi. Art arda ateş açtı B.D., arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Akkurt’a art arda ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Akkurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılamadı Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akkurt, ambulansla Serik Devlet hastanesine oradan da Antalya’da bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.D. olay yerinden kaçarken, polis, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis, katili arıyor Polis, B.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Akkurt’un cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ikindi vakti Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi’nde defnedildi.