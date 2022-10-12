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    Antalya'da tartıştığı babası tarafından öldürüldü

    Tartıştığı babası Duran G. tarafından 4 kurşunla yaralanan Cihat G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 12.10.2022 - 22:43
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    Antalya'da tartıştığı babası tarafından öldürüldü

    Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında, iş yerlerinde tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı.

    İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Oğul yaşamını yitirdi

    Yaralı Cihat G., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G., hayatını kaybederken baba Duran G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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