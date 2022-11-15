Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya’da tartıştığı babasını silahla öldürdü

Antalya’da tartıştığı babasını silahla öldürdü

Baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kan döküldü. Baba ölürken, oğlu da gözaltına alındı. Cinayet soruşturuluyor.