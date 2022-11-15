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    Antalya’da tartıştığı babasını silahla öldürdü

    Baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kan döküldü. Baba ölürken, oğlu da gözaltına alındı. Cinayet soruşturuluyor.
    • 15.11.2022 - 09:18
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    Antalya’da tartıştığı babasını silahla öldürdü

    Antalya'nın Akseki ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle A.K., babasına tüfekle ateş etti.

    Baba öldü

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Gözaltına alındı

    AA’nın haberine göre ise şüpheli A.K. gözaltına alındı.

    Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da tartıştığı babasını silahla öldürdü #1


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