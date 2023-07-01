Antalya'da tartıştığı kadını yumrukla yere serdi Bir şahıs kolundan tutarak binaya sokmaya çalıştığı kadın direnince, yumruk atarak düşürdü. Kavgayı duyan komşuların olaya müdahele etmesiyle adam ortadan kayboldu.

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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün gece sebebi bilinmeyen bir nedenle bir kadın ve erkeğin tartışma sesleri yükseldi.

Apartman önündeki kaldırımda tartışan ikili arasında nabızlar bir anda yükseldi.

Birbirlerine hakaret eden ikiliden, erkek olan, kadını kolundan sürükleyerek binaya doğru çekmeye çalıştı.

Kadına yumruk attı

Bu sırada 'imdat' çığlığı atan kadın erkek tarafından atılan bir yumrukla yere serildi. Sesleri duyan komşular ise tepki gösterdi.

O anlar kaydedildi

Bunun üzerine şahıs tek başına binaya girerken, yerden kalkan kadınn ise telefonuyla ilgilenmeye başladığı görüldü.

Tüm bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.