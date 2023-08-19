Antalya'da tatil felakete dönüştü: İngiliz turist, ırmakta serinlerken hayatını kaybetti Manavgat’ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist, ailesinin gözü önünde boğuldu. Yapılan çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan turistin suda çırpındığı anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Yaz aylarında boğulma vakalarında artış yaşanmaya başladı.

Her yıl yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlar, boğularak can verdi.

Olayın bir örneği de Antalya'da yaşandı.

Tatil için ailesiyle birlikte Manavgat'a gelen 43 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Noor Wali, restoran önündeki iskeleden ırmağa girdi.

Göz göre göre boğuldu

Saniyeler sonra suda çırpınmaya başlayan Wali, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kurtarma ekibinin yaptığı kontrolde ırmakta görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalgıç talebinde bulunuldu.

Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi dalgıçları İngiliz turistin cenazesini suya girdiği noktada bulurken, Wali'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

O anlar kamerada

İngiliz turistin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan İngiliz turistin ırmağa girme anları ve çevredekilerin bakışları arasında su içinde çırpındığı görüntüleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.