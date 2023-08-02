Antalya’da tatil yapan Cezayirli turist, olay çıkardı Cezayir asıllı turist giriş yasak olan yere otomobille girdi, esnafın üzerine aracını sürdü. Esnaf sandalyeyle kendini korumaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

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Turizm cenneti Antalya’da bir turist, ortalığı birbirine kattı.

Cezayir asıllı olduğu öğrenilen turist, 3 gün önce ailesiyle Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir saatçi dükkanına girdi ve fiyat sordu.

Fiyatı yüksek bulan turist, esnaf ile tartışmaya başladı.

Otomobilini, esnafın üzerine sürdü

Turist bir süre sonra araç girişine yasak olan ve beton mantarlarla kapalı bulunan yerdeki bariyerleri yıkıp iş yerlerinin önüne geldi.

Drift atıp esnafın üzerine otomobili süren turist, büyük tepki çekti.

Kendini sandalye ile korumaya çalışan esnaf büyük korku yaşarken, diğer müşteriler de yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Korku dolu anlar kamerada

Esnaf sürücüyü durdurmaya çalışırken, dükkan içindeki bir müşteri ise yerinde zıplayıp sağa sola kaçarak olayları izledi.

Tüm bu yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kundu Polis Merkezi tarafından yakalanan şahsa, idari işlem yapıldığı bildirildi.

"Alman turist bile taş attı"

Başına gelenleri anlatan esnaf Gökhan Buğday, şöyle konuştu: