Antalya'da tatil yapan Kırgız vatandaşının çantası çalındı

Manavgat'a tatil için gelen Kırgızistan uyruklu şahıs, içinde para bulunan çantasını lobiye bırakarak lavaboya gitti. Bu esnada bir Alman vatandaşı çantayı alarak otelden uzaklaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde konaklayan Kırgızistan uyruklu C. A. isimli şahıs içerisinde; 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ve pasaportu bulunan çantasını lobiye bırakarak lavaboya gitti.

Bu sırada çantasının çalındığını fark eden şahıs, otel yetkililerinden yardım istedi.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine otele gelen ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tur şirketinden yapılan araştırmalar neticesinde olayın failinin Almanya vatandaşı M.D. isimli şahıs olduğunu belirledi.





ALANYA'DA YAKALANDI

M.D.’nin rezervasyonu olmasına rağmen otele giriş yapmadığını ve çantayı aldıktan sonra otelden ayrıldığını belirleyen jandarma ekipleri M.D. isimli Alman vatandaşını, Alanya ilçesinde konakladığı otelde otelde yakaladı.

ÇANTA ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın üzerinde çaldığı çantada bulunan 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ile 1gr Esrar ve 1 gr Kokain maddeleri ele geçirildi.





GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen paralar jandarma tarafından, tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A.’ya teslim edilirken, jandarma ekipleri M.D. isimli Alman vatandaşı gözaltına aldı.

Hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapılan M.D.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



