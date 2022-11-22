Antalya'da tatilciler denize girdi, güneşlendi

Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler kasım ayında denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

İstanbul başta olmak üzere kıyı şeridindeki birçok kentte lodos ve sağanak etkili oldu.

Antalya'da ise yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu

Hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece, nem oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.

Kentte yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerini doldurdu.

Denizin ve güneşin keyfini çıkardılar

Çocuklarıyla sahile gelen yerleşik yabancılar da denizin ve pırıl pırıl Akdeniz güneşinin keyfini çıkardı.

DHA'nın aktardığına göre bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.