9 günlük bayram tatilinin ardından sahiller define avcılarına kaldı. Defineciler, ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü değerli eşyaları aradı.

Bayramı yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya’da, tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı.

Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler, bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu.

DEDEKTÖRLE ZİYNET AVI

Denizin sahile yakın noktalarında ellerinde dedektörle arama yapan, deniz gözlükleriyle dalıp denizin içinde ziynet eşyası arayan define avcıları zaman zaman sahildeki işletme sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

Antalya'da tatilcilerin ardından define aradılar ViDEO

"BABANIN MALI MI"

Ziynet eşyası arayan kişiye izin alıp almadığını soran işletme sahibine ’babanın malı mı burası’ diyen define avcısı bir şey bulamadığını söyleyip tekrar aramaya devam ederken işletme sahibi durumu jandarmaya bildirdi.

Sahile gelen jandarma define avcılarını sahilden uzaklaştırdı.

















