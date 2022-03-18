Savaş çıktığı sırada Antalya’da tatilde olan Ukraynalı aile, bir daha ülkesine dönemedi. Ailenin ev bulmasına yardımcı olunurken, çocukların da okuması için imkan sağlandı.

Antalya’nın Serik ilçesine tatile gelen aile, Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle ülkesine dönemedi.

Ukraynalı aileye kalabilecekleri ev ve çocuklarının okuması için okul imkanı sağlandı.

Savaşın ilk çıktığı anda otelde tatilde olduklarını belirten, 1 aydır göremediği ailesi ve Ukrayna halkı için tedirgin olduklarını belirten İrina Salomakha, gözyaşları içinde "Lütfen Ukrayna’nın üzerinden uçakların geçmesine izin vermeyin." dedi.

“BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU”

Böyle bir durumu beklemediklerini belirten İrina Salomakha, "Sabah oteldeyken babam aradı. Sabah başlamış çatışma. Biz burada oteldeydik. Haberi aldığımızda saat 5 gibiydi. Bunu kimse beklemiyordu kesinlikle. Korku, dalgınlık hissettim.

Antalya'da tatile geldi, Ukrayna'ya dönemedi ViDEO







“AİLEMİ GÖRMEYİ İSTİYORUM”

Annem, babam kız kardeşim yani bütün ailem, akrabalarım orada. Yaklaşık 1 aydır göremiyorum. Savaş biterse ilk yapmak istediğim buluşup ailemi görmeyi istiyorum. Şu an ailece burada kalıyoruz. Ben, eşim oğlum ev kiraladık burada. Çünkü eve dönme şansımız yok, burada kalmak zorundayız. Lütfen Ukrayna’nın üzerinden uçakların geçmesine izin vermeyin.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ”

Çocuklarının okula başladığını söyleyen Alexandr Salomakha, "Hayatım tabii ki bozuldu, hepimiz korktuk. Yani hayatımız yıkıldı. Arkadaşlarımız, akrabalarımız ve halkımız için çok korktuk. Biz savaş çıkabileceğini tahmin ediyorduk ama son ana kadar inanmıyorduk. Bizim canlarımız orada. Eğer biz de orada olsaydık halkımız ve ülkemiz için her şeyi yapacaktık. Burada çevremizde olan Türk halkına minnettarız. Çok iyi bir ev bulmaya yardımcı oldular. Çocuğumun okuması için imkan sundular. Türkiye'ye de aynı evimizdeki gibi normal bir yaşam sundukları için minnettarız. Gerçekten teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.