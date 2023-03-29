Antalya'da taziye çadırı rüzgardan nasibini aldı: Apartmanın balkonuna uçtu Kentte yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından kurulan taziye çadırı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle savruldu. Uçan çadır apartmana dayanarak durabildi.

İHA

Yurdun dört bir yanında kar ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Bu illerden biri de Antalya.

Kepez ilçesinde 63 yaşındaki Asım Karagül’ün vefat etmesi üzerine yakınları tarafından taziye çadırı kuruldu.

3 katlı binanın yanında bulunan yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki çadır, şiddetli rüzgar dolayısıyla uçtu.

Savrulan çadır, apartmanın duvarında adeta amuda kalkarak durabildi.

Balkona bağlandı

Durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, vatandaşların çadırın havalanmaması için ikinci katın balkon demirine iple bağladığı görüldü.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Balkona çıkınca balkon demirinde bağlı olan çadırı gören vatandaşlar ise şaşırdı.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çadırın demirden iplerini keserek bulunduğu yerden kurtardı.

"Çok şükür yaralanan olmadı"

Olayı anlatan Metin Şimşek, “Taziyeye gelmiştim, aracı park ederken bir anda çadır uçtu. Çok şükür yaralanan olmadı. Eve asılı kaldı, ben de çıkarak balkon demirine bağladım.” dedi.