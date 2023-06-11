Antalya'da tek elinde kelepçeli gezen kadın polis ekiplerini hareketlendirdi Kolunda kelepçe ile dolaşan kadın itfaiye ve polis ekiplerinin 20 dakika süren çalışması ile çıkarıldı. Kadın, kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oyun oynarken takılı kaldığını söyledi.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Necla Ö.'nün sol el bileğinde kelepçe olduğunu gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek durdurdu.

Necla Ö., bunun üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadının Genel Bilgi Toplama sisteminden sorgusunu yaptı.

20 dakika uğraştılar

Ekipler, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.'nün elindeki kelepçeyi sökmek için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen kelepçe çıkartılamadı.

Ekipler, yüzük kesme aparatı ile kadının bileğinde takılı olan kelepçeyi 20 dakikalık çalışmanın sonunda çıkardı.

Kelepçenin sökülmesinden sonra Necla Ö.'nün kolunun şiştiği görüldü.

Kelepçe ablasına ait çıktı

Necla Ö., polislere verdiği bilgide, kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oynarken takılı kaldığını ve bir parçasını kırdığını ifade etti.

Polis ekipleri, kelepçenin sökülmesinin ardından Necla Ö.'yü polis merkezine götürdü.