Antalya'da tekne gezisine çıkan turistler, kayalıklardaki kadın cesedini fark etti Sıçan Adası’ndaki kayalıklarda bulunan 30’lu yaşlardaki kadın cesedi, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İHA

Antalya'da korkunç bir olaya şahit olundu.

Sezon nedeniyle bölgeye akın eden turistler, Konyaaltı ilçesi açıklarındaki Sıçan Adası’nda tekne gezisine çıktı.

Bu sırada turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

Kadın cesedi bulundu

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.

Morga gönderildi

Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.