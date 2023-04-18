Antalya'da tekne gezisine çıkan turistler, kayalıklardaki kadın cesedini fark etti

İHA
Antalya'da korkunç bir olaya şahit olundu.
Sezon nedeniyle bölgeye akın eden turistler, Konyaaltı ilçesi açıklarındaki Sıçan Adası’nda tekne gezisine çıktı.
Bu sırada turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.
Kadın cesedi bulundu
İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.
Morga gönderildi
Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.