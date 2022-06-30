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    Antalya'da telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 200 bin TL dolandırdı

    Manavgat'da, kimliğiyle işlem yapıldığını, çocuklarının da gözaltında olduğunu söyledikleri yaşlı kadını 200 bin lira dolandıran şahısla ortadan kayboldu.
    • 30.06.2022 - 12:25
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    Antalya'da telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 200 bin TL dolandırdı

    Telefonla musallat oldukları yaşlı insanları ağlarına düşüren dolandırıcılar bu kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde ortaya çıktı.

    Dolandırıcılar sabit telefondan aradıkları 75 yaşındaki Emine Teyze'yi, kimliği ile hastane ve bankada işlem yapıldığı, çocuklarının gözaltında olduğu gibi yalanlarla kandırdı.

    200 bin liralık vurgunla kaçtılar

    Evine kadar gelen dolandırıcılar, yaşlı kadının çocuklarından bile gizlediği 5 adet toplam değerinin 140-150 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen bilezik ve 50 bin lira dolayında nakit parasını aldıktan sonra izlerini kaybettirdiler.

    Çeltikçi Mahallesinde telefon dolandırıcılığı olayının meydana geldiği ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerini harekete geçirdi.

    İHA'nın haberine göre ekipler, geçirdiği kazanın ardından engelli olarak yaşamını sürdüren eşi Salih Dağ ile birlikte yaşayan 75 yaşındaki Emine Dağ’ın telefon dolandırıcılarının tuzağına düştüğünü belirledi.

    Antalya da telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 200 bin TL dolandırdı #1

    Kimliğiyle hastanede ve bankada işlemler yapıldığını söyleyip kandırdılar

    Sabah saat 10.00 sıralarında eşine kahvaltı hazırladığı sırada ev telefonunun çaldığını belirten Emine Dağ, “Telefondaki kişi bana çeşitli sorular sordu. Benim kimliğimle hastanede ve bankada işlemler yapıldığını söyledi. Ben de birkaç gün önce raporlu ilaçlarımın yazılması için kimliğimle sağlık ocağına gitmiştim.

    Bundan dolayı arandığımı sanıp konuştum. Telefondaki kişi kendisinin savcı olduğunu, çocuklarımın karakolda gözaltında olduğunu söyledi. Evde altın ve paramı sordu.

    Antalya da telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 200 bin TL dolandırdı #2

    "Suçsuzluğunu ıspatlayıp geri vereceğiz"

    Gelip alacaklarını, böylelikle suçsuzluğumu ispatlayacaklarını, bana geri vereceklerini söyledi. Saat 15.30-16.00 sıralarında bir kişi geldi. Altınları ve paraları aldı.

    Başka olup olmadığını, varsa ortaya çıkacağını, dronla evimin gözlendiğini, Euro-dolar olup olmadığını sordu. Ben de 'Benim o paralarla işim olmaz' dedim. Tamamını aldı. Eşime ekmek alacağımı bana para bırakmasını istedim.

    Bozuk paraları bıraktı. Gerisini alıp gitti. O gittikten sonra telefondaki kişi kesinlikle telefonu kapatmamamı, kimseye bir şey söylemememi, kendilerinden haber beklememi istedi. Kızım geldiğinde dolandırıldığımı anladık” dedi.

    Antalya da telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 200 bin TL dolandırdı #3

    Yakalama çalışmaları devam ediyor

    Olay, eve gelen kızının annesinin sürekli telefonla konuşmasından şüphelenip Jandarma ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıktı.

    Jandarmanın çevrede araştırma yaptığı sırada bile Emine Teyzenin telefonunun açık olduğu, karşısındaki kişiyle görüşmeye devam ettiği görüldü.

    Jandarma ekipleri evin çevresinde bulunan güvenlik kamerasından eve gelip paraları ve bilezikleri alan kişinin görüntülerine ulaşırken, Emine Teyze, karakola götürülerek ifade verdi ve şahıslardan şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    Antalya da telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 200 bin TL dolandırdı #4

    1 hafta önce de yaşlı adam 340 bin TL dolandırıldı

    Diğer taraftan, son günlerde telefon dolandırıcılığı olaylarının Manavgat’ın özellikle kırsal kesimlerinde sık yaşanmaya başlandığı, Değirmenli Mahallesinden yaşlı bir vatandaşın bankadaki 340 bin TL’sini çekip dolandırıcıların verdiği iban numarasına yatırdığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri konusunda uyardılar.


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