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    Antalya'da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi

    Babasının cep telefonun evde çaldığını ama kapıyı açmadığını fark eden gencin paniklemesi sonrasında itfaiye ekipleri camdan eve girdi.
    • 01.01.2023 - 17:37
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    Antalya'da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi

    Telefonunu açmayan adam paniğe sebep oldu.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 36 yaşındaki Mehmet T. telefonla oğlu Hasan T.'ye ulaşamayınca yaşadığı eve geldi.

    Oğlunun evde olup olmadığını kontrol eden adam, oğlunu tekrar aradığında içeride çalan telefonun sesini duydu.

    Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Evde kimse bulunamadı

    İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ve polis ekipleri merdiven yardımı ile girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi.

    Vatandaşlar merak etti

    Apartman sakinleri ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.

    Antalya da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi #1

    Telefonu evde unuttuğu düşünülüyor

    İHA'nın haberine göre, yapılan kontrolün ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, şahsın dışarı çıktığı ve telefonunu evde unuttuğu üzerinde duruluyor.

    Antalya da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi #2

    Antalya da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi #3

    Antalya da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi #4


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