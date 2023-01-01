Antalya'da telefonunu açmayan adam ekipleri harekete geçirdi

Babasının cep telefonun evde çaldığını ama kapıyı açmadığını fark eden gencin paniklemesi sonrasında itfaiye ekipleri camdan eve girdi.

Telefonunu açmayan adam paniğe sebep oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 36 yaşındaki Mehmet T. telefonla oğlu Hasan T.'ye ulaşamayınca yaşadığı eve geldi.

Oğlunun evde olup olmadığını kontrol eden adam, oğlunu tekrar aradığında içeride çalan telefonun sesini duydu.

Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evde kimse bulunamadı

İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri merdiven yardımı ile girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi.

Vatandaşlar merak etti

Apartman sakinleri ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.

Telefonu evde unuttuğu düşünülüyor

İHA'nın haberine göre, yapılan kontrolün ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, şahsın dışarı çıktığı ve telefonunu evde unuttuğu üzerinde duruluyor.