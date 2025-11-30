Antalya'da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Güneş U.'nun ikamet ettiği dairenin klima iç ve dış ünitesinin bulunduğu yerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daire içerisini saran dumanları fark eden Güneş U. ve İrem S. U., panikle kendilerini apartmanın dışına atarken diğer dairelerde oturan komşularını da yangın konusunda uyardı.

DUMANDAN 1 KİŞİ ETKİLENDİ

Apartman sakinleri de dairelerinden panikle kendilerini dışarı attı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN YARIM SAATLİK MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, alevlerin sardığı dairedeki yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen İrem S.U., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.