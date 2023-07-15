Antalya'da terfi istasyonuna giren 3 kişi can verdi Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren 2 işçi ile onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş yaşamını yitirdi.

İHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait terfi istasyonuna bakım yapmak için giren iki çalışanın yardım çığlığını duyan bir vatandaş terfi istasyonuna girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenleri çıkartıldı

Yapılan çalışmada ASAT çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmut Y. isimli vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundan çıkartıldı.

3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.