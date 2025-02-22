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İHA

Antalya istikametinden Manavgat yönüne doğru seyir halindeki motosiklet, ters yöne giderek kavşağa girmeye çalışan Raşit Çiftçi yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, parçalanarak kullanılmayacak hale geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosiklette bulunan diğer yolcu Halil Can Şık ise ağır yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.