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    Antalya'da tesisler ve sahiller dolu

    Tatilciler ile kent sakinleri, otellerin havuzları ve tema parkların yanı sıra Konyaaltı Plajı'nda sıcak havanın keyfini çıkardı.
    • 13.07.2022 - 14:42
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    Antalya'da tesisler ve sahiller dolu

    Turizm kenti Antalya'da, 9 günlük tatilin 5'inci gününde de yoğunluk sürüyor.

    Özellikle Serik, Kemer, Kaş ve Alanya ilçelerindeki 5 yıldızlı turizm tesislerinin tamamı doldu.

    Serinlemek isteyenler havuzlara ve plajlara koştu

    Tatilciler ile kent sakinleri, otellerin havuzları ve tema parkların yanı sıra Konyaaltı Plajı'nda sıcak havanın keyfini çıkardı.

    Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte yüzde 50'yi bulan nem nedeniyle parklar, mesire alanları ve ağaç gölgelikleri vatandaşların dinlenip, sıcaktan korunduğu alanlar oldu.

    Sahil bandında trafik kilitlendi

    DHA'nın aktardığına göre sahil bandında zaman zaman trafik kilitlenirken, sürücüler uzun süre park yeri aradı.

    Bu arada bayram boyunca Türkiye genelinde en çok uçak biletinin Antalya'ya satıldığı öğrenildi.

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