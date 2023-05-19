Antalya'da test etmek için bindiği aracı hurdaya çevirdi Manavgat'ta galeriden satın almak istediği araç ile test sürüşü yapmak istedi, hastanelik oldu.

İHA

Şanlıurfa’dan otomobil satın almak üzere yanında arkadaşıyla birlikte Antalya Manavgat’a gelen Eyüp Bağmancı, aradığı otomobili Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir galeride buldu.

Araçla test sürüşü yapmak isteyen Eyüp Bağmancı, yaklaşık 100 metre gittikten sonra Ümmühani Sarı’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kural ihlali sonucu meydana gelen kazada araçlardan birisi kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobil sürücülerinin yanı sıra diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Memduh Öge yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün üzerine yürüdü

Kazada yaralanan kadının eşi, kazayı öğrenir öğrenmez olay yerine koştu. Eşinin durumuna baktıktan sonra kazanın diğer aracın ‘dur’ tabelasını ihlal etmesi sonucunda meydana geldiğini öğrenince araç sürücüsünün üzerine yürüyen sinirli koca, sağlık ekibi, trafik polisi ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

"Önlem alınmasını istiyoruz"

Kaza yapan otomobilin kendi galerisinden satın alınmak üzere test sürüşüne çıktığını belirten galeri sahibi, “Burada bırakın günü saat başı kaza oluyor. Ne yazık ki yetkililer önlem almıyor. Yetkililerden daha büyük olaylar yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz.” dedi.

Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.