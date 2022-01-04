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- Antalya'da tezgahtan beğendiği kıyafetleri çalan 4 çocuk yakalandı
Antalya'da tezgahtan beğendiği kıyafetleri çalan 4 çocuk yakalandı
Turistik çarşıda örtülü tezgahlardan kendilerine elbise seçip beğendiklerini çalan 4 çocuk, polis tarafından tespit edildi.
- DHA
- 04.01.2022 - 13:09
- Güncelleme : 04.01.2022 - 13:32
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 30 Aralık'ta gece saatlerinde çocuk şüphelilerin, kapalı çarşıdaki mağazaların önündeki brandaların altından kıyafetleri çaldıkları anlar kameraya yansıdı.
Şüphelilerden 1'i gözcülük yaparken, 3'ünün ise mağazaların önündeki brandaların altından giysileri seçtiği görüldü.
Şüpheliler, beğendikleri giysileri alıp, beğenmediklerini yere atarak mağazanın önünde ayrıldı.
ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle tespit edilen Y.K. (12), R.K. (13), E.D. (14) ve B.D. (14), Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.